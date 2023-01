Danilo leader, la frase che esalta i tifosi Juve e la dedica a Vialli

TORINO - " Non molliamo mai e ci crediamo sempre, per questo vinciamo! Continuare così è d'obbligo! Forza Juve! Questa vittoria e questo gol sono per Gianluca". Il match winner di Juventus-Udinese , capitan Danilo, esprime tutte la propria soddisfazione dopo l'ottavo successo consecutivo - tutti con annesso clean sheet - sul proprio account Instagram, chiosando con una sentita dedica a Vialli , recentemente scomparso al termine di una lunga malattia.

Danilo esulta, Cuadrado commenta

Nel post di Danilo, immediatamente sommerso da migliaia di like, spunta il commento di Juan Cuadrado, assente all'Allianz per infortunio: due braccia che mostrano i bicipiti, a sottolineare la forza e la compattezza di un gruppo che sta lentamente risalendo in classifica, in attesa di recuperare tutti i propri interpreti migliori, il colombiano compreso.