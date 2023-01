Juventus, i retroscena di Galeone: “Ecco cosa mi ha detto Allegri"

Una chiacchierata con mister Galeone è sempre uno spasso: competenza, sagacia, esperienza. Analizza il calcio attuale, nel caso specifico anticipa cosa potrebbe accadere in Napoli-Juventus. Ricorda quella volta in cui... «In cui Maradona mi offrì lo Champagne al tavolo perché mi voleva alla guida del suo Napoli». Eppoi aiuta a capire il mondo di Allegri, il suo “discepolo”. Con qualche retroscena che, in questo caso, aiuta a capire dove e come sia nata la rinascita della Juventus e quanto, di Allegri, ci sia nella cavalcata che ha portato i bianconeri a giocarsi in qualità di secondi in classifica la sfida al Maradona. A proposito, nel 1997-98 Galeoni e Allegri vissero insieme l’esperienza azzurra: decisamente non esaltante (retrocessione). «Peccai di presunzione accettando di subentrare a Mazzone: se si era dimesso, un motivo c’era...».