Juventus, Vlahovic ci dà un taglio: voglia di rientro

TORINO - Dusan Vlahovic ci dà un taglio. Cambio di look e tanta voglia di rientro. Sì, perché la pubalgia dà meno fastidio all'attaccante serbo, il lavoro paga, anche se ci vorrà ancora un po' di piazienza. Niente Napoli, secondo la tabella di marcia, poi però dovrebbe esserci il rientro graduale in gruppo. E' da quasi un anno che Dusan soffre, senza trovare un rimedio. Anche il Mondiale è stato uno stillicidio. E la situazione non è migliorata al rientro a Torino. Anzi. Così, con terapia e sedute mirate si sta cercando di riportarlo in forma. La Juve ha bisogno del suo centravanti. Per la scalata scudetto.