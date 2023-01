Napoli-Juve, riecco Doveri: dal pestone di Dzeko al gol annullato a Danilo. I precedenti

Dal famoso episodio Dzeko-De Sciglio al gol annullato a Danilo, i precedenti tra la Juventus e Doveri fanno storcere il naso ai tifosi bianconeri in vista del match contro il Napoli di Spalletti. Sì, perché ad arbitrare il big match tra gli azzurri e la Juventus, in programma per venerdì 13 alle 20:45, sarà proprio Daniele Doveri. Il fischietto della sezione di Roma ha già arbitrato la Juventus in 23 occasioni (13 successi, 5 pareggi e 5 sconfitte): l'ultimo incontro però ha fatto molto discutere a causa di un gol annullato alla squadra di Allegri. Il match in questione è l'ultimo derby d'Italia tra Juventus e Inter, giocatosi il 6 novembre 2022.