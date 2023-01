Il nostro Vialli: lo speciale in edicola con Tuttosport

In questi giorni ci è venuta un’irresistibile voglia di ricordare Gianluca e la memoria di un giornale è il suo archivio. Lo abbiamo aperto come uno scrigno e lì dentro abbiamo trovato foto meravigliose (molte delle quali del maestro assoluto Salvatore Giglio), articoli, interviste e storie. Ce le siamo godute e poi ci siamo sentiti in colpa all’idea di tenercele tutte per noi. Ecco perché abbiamo messo insieme tutto quel materiale in uno speciale di ventiquattro pagine che è insieme un omaggio alla memoria di Vialli e un regalo a chi, come noi, prova una struggente nostalgia e il desiderio di rivivere le emozioni che Gianluca ha regalato in tutti questi anni.