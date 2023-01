Napoli-Juve, Milik e le voglie di Pipita: cerca rivincita dopo i mesi fuori rosa

Non è mai nato, tra Arkadiusz Milik e Napoli, quell’amore viscerale che aveva legato alla squadra e alla città Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri. E per quanto burrascoso sia stato il suo lungo addio, tra l’estate 2020 e il gennaio 2021, non c’è dunque stato quello strappo lacerante segnato dal passaggio diretto alla Juventus del Pipita, nell’estate 2016, o dall’approdo in bianconero dopo una stagione al Chelsea di Sarri nel 2019.

Rottura e addio Non sarà però una partita come tutte le altre - al di là del fatto che non lo è mai e dell’importanza per la classifica - per Milik, né il centravanti polacco sarà un avversario come tutti gli altri per il pubblico del Maradona. Dal quale riceverà comunque un bel po’ di fischi in più rispetto ai suoi compagni di squadra: in qualità di ex e soprattutto di ex che nell’estate 2020 non rinnovò il contratto in scadenza 12 mesi dopo sperando di essere ceduto proprio alla Juve, che già allora lo cercava. Una situazione in cui si inserì la Roma, che aveva accettato la richiesta di 25 milioni da parte di De Laurentiis, ma poi non fu convinta dalle visite mediche e non concluse l’acquisto. Milik lasciò il Napoli solo a gennaio 2021, passando al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni e un futuro bianconero i cui contorni già allora si delineavano attorno a lui: tanto che il Napoli provò invano a inserire una clausola che impedisse o complicasse un suo successivo trasferimento dal club francese alla Juve.

Mesi d'inferno Passò al Marsiglia, Milik, ma non prima di aver trascorso cinque mesi di inferno, messo fuori rosa dal Napoli per la decisione di non rinnovare il contratto. «Non puoi prendertela con un giocatore se vuole andare via - si era sfogato il centravanti nell’ottobre 2020 mentre era in ritiro con la Polonia -. Il Napoli, poi, non comunicava coi club dove sarei voluto andare e cui sono stato molto vicino. Qual è il club? Non posso dirlo ma è una squadra italiana... Non penso che un giocatore possa essere messo da parte in questo modo per tanti mesi, non è giusto». Mesi speciali, per giunta, perché quella stagione portava all’Europeo rinviato dal 2020 al 2021 a causa dell’emergenza Covid: e fu proprio per tornare a giocare e non perdere l’appuntamento estivo con la Nazionale che Milik a gennaio accettò il trasferimento al Marsiglia, anziché aspettare giugno per svincolarsi e approdare gratis.