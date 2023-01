Quando Napoli-Juve vale lo scudetto: Sarri-Allegri, Zaza, Higuain, Koulibaly...

Metti un ex Napoli di venerdì sera in maglia bianconera al Diego Armando Maradona. Chiudendo gli occhi il pensiero corre subito al primo dicembre 2017 , quando lo stadio era ancora conosciuto con il nome di San Paolo: quella sera fu Gonzalo Higuain , al suo secondo anno in bianconero, a risultare decisivo . Tutore alla mano e imbeccato da Dybala, il gol del Pipita in contropiede al 12' valse tre punti che, al tirar delle somme, torneranno parecchio utili alla banda di Allegri a fine stagione. Quella sera non c'era Arkadiusz Milik , infortunato e reduce da un'operazione al ginocchio destro dopo la rottura del crociato. Ma ci sarà stavolta, e con la maglia della Juve.

La stagione 2017/18, quella del 7° scudetto di fila

Stagione 2017/2018: Torino, i fuochi d'artificio e quello stupido hotel di Firenze: Sarri a Napoli è il Comandante, Mertens è il centravanti tirato fuori dal cilindro del Sarrismo e i partenopei non vanno così vicini allo Scudetto dai tempi di Maradona, una stagione meravigliosa con l'apogeo del colpo di testa di Koulibaly allo Stadium al ritorno, a rispondere alla stoccata di Higuain al San Paolo dedicata a De Laurentiis. Fuochi d'artificio sul Golfo, il Napoli è a -1 dalla vetta e pregusta il sorpasso, ma Inter-Juventus 2-1 diventa Inter-Juventus 2-3 in un finale pazzesco con il Pipita a stendere i nerazzurri e a far scappare via la Juventus che si gode lo psicodramma sportivo Made in Naples a Firenze: Simeone mette a segno una tripletta senza pietà, il Napoli finirà la stagione record a 91 punti ma non basteranno: la Juventus vince a 95.

Napoli-Juventus 0-1 01/12/2017 (Higuain) e Juventus-Napoli 0-1 22/04/2018 (Koulibaly)