Juve, tutti i segreti della svolta: area blindata, tiri concessi, tattica e singoli

Area proibita

Una svolta che merita di essere analizzata, a partire dal suo evidente elemento chiave: la ritrovata solidità difensiva, che ha permesso alla squadra bianconera di non subire gol nelle ultime otto giornate, costruendo la base di altrettante vittorie, cinque delle quali ottenute per 1-0. Una svolta che ha una doppia matrice, mentale e tattica. «È cambiato lo spirito», aveva spiegato Allegri dopo la vittoria sulla Lazio il 13 novembre, sottolineando in più di un’occasione come il gruppo abbia capito «l’importanza di fare una corsa in più». Corse, e arriviamo alla matrice tattica, diventate molto più efficaci con il passaggio dalla difesa a 4 al 3-5- 2, rivelatosi più adatto agli uomini avuti disposizione finora. La trasformazione è confermata anche dai dati più specifici: la squadra bianconera è passata da concedere 1,22 xgol a partita tra la 1ª e la 9ª giornata a 0,68 dalla 10ª alla 17ª (dati Soccerment come i seguenti). Ricordiamo che con xgol (expected gol, ossia gol attesi) si intende un coefficiente che esprime, sulla base di dati statistici storici legati a posizione, tipo di assist e altri dati, la possibilità che un tiro diventi gol. A proposito di xgol, balza all’occhio come sia nelle prime nove giornate, 7 gol subiti a fronte di 11 xgol concessi, sia nelle ultime otto, 0 gol subiti a fronte di 5,48 xgol concessi, la Juve abbia incassato un numero di reti nettamente inferiore a quelle che ci si sarebbe potuti aspettare in base alle statistiche. La fortuna, pur tirata in ballo, è una spiegazione che non regge. Certo, la squadra bianconera è stata fortunata a Cremona in occasione del palo di Dessers e in parte (era un cross dalla linea di fondo e non c’erano compagni che potevano deviarlo in rete) su quello di Felix, ma la fortuna non dura 17 giornate.