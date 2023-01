Napoli-Juventus, Allegri: “Spalletti il migliore, io faccio l’allenatore per sbaglio”

La Juventus si appresta ad affrontare il Napoli nel big match in programma allo stadio Diego Armando Maradona venerdì 13 gennaio alle 20:45. Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia: “La squadra sta abbastanza bene. Abbiamo fatto 3 giorni di lavoro, siamo in buone condizioni. Vediamo domani sera cosa riusciremo a fare". "Infortunati? Prima del Monza in Coppa Italia difficilmente potrà esserci qualche recupero, forse Cuadrado. Comunque anche gli altri stanno molto meglio".

Allegri: "Chiesa sta meglio"

"Chiesta sta meglio, sono molto contento, se fossi certo che anche domani a partita in corso faacesse la differenza lo farei entra a partita in corso. Non ho la palla magica, valuterò in allenamento" prosegue Allegri, che poi parla della tendenza della squadra a crescere nei secondi tempi: "Se la squadra cresce nel secondo tempo vuol dire che stiamo bene fisicamente, domani sarà diverso perchè affrontiamo una squadra molto forte tecnicamente, ben allenata, e a Napoli le partite non finiscono mai".

Allegri: "Napoli favorito, Spalletti il migliore"

Sulle qualità della squadra di Spalletti Allegri ha dichiarato: "Domani dobbiamo giocare una partita con grande tecnica e intensità, è difficile perchè è uno scontro diretto contro la più forte del campionato. È una bella sfida da giocare, bisogna giocarla con voglia ed entusiasmo". "La classifica dice che sono i più forti, è normale che siano i favoriti. Spalletti è il migliore ad allenare e ad insegnare e lo sta dimostrando a Napoli come ha già fatto con Roma e Inter. Due mesi fa nessuno credeva che la Juve potesse arrivare a questa partita in questa condizione" continua Allegri che poi scherza sul rapporto con l'allenatore dei partenopei: "Ho grande stima di Luciano, è talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo...Io non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio...".