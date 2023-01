Juve, il treno Atalanta in arrivo: Gasperini ha fatto ripartire la macchina da gol

Il momento dell'Atalanta

Sebbene Gasperini continui a predicare calma perché l'asticella delle aspettative non si alzi eccessivamente ("Non è l’Europa l’obiettivo della squadra attuale. La strada da seguire è quella di sempre, valorizzare, vendere e reinvestire: per la prima volta, la scorsa stagione, che non siamo riusciti a rimanere in alto, ne sono conseguite polemiche che ci danneggiano"), l'Atalanta è in piena lotta per un posto in Europa e, a differenza delle rivali, ha il vantaggio di non essere impegnata nelle coppe europee e fino a fine campionato il tecnico nerazzurro potrà gestire al meglio le risorse a disposizione. Dopo la sosta per Qatar 2022, l'Atalanta è ripartita pareggiando contro lo Spezia in rimonta, poi battendo il Bologna (due squadre in salute) e poi vincendo in maniera netta contro la Salernitana: un 8-2 finale, dopo che il primo tempo si era concluso sul 5-1. La squadra di Gasperini sembra aver ripreso confidenza con quelle goleade e con quel gioco offensivo spumeggiante che negli anni recenti l'ha resa celebre anche in Europa.

I talenti a disposizione di Gasperini

Sta brillando la stella di Rasmus Hojlund, centravanti danese classe 2003 a segno in tutte e tre le gare del 2023: 1 metro e 91 centimetri di altezza, forza fisica, buona tecnica, mancino, in questo momento è la prima scelta in attacco per Gasperini. Lavora per la squadra e sta iniziando a fare la differenza in zona gol. È 2003 anche Giorgio Scalvini, difensore che ogni tanto Gasperini ha schierato anche in mediana e sempre titolare in tutte e tre le gare del nuovo anno. Convocato da Mancini nel giugno scorso, ha già messo assieme tre presenze in Nazionale. Scalvini sta trovando continuità, è andato in gol contro la Salernitana (secondo centro stagionale dopo quello alla Roma) e sembra destinato a una grande carriera. Sta mandando segnali di risveglio anche Ederson, anche lui a segno contro la sua ex squadra, pagato 25 milioni in estate e che domenica molto probabilmente dovrà rimpiazzare lo squalificato Koopmeiners. Un altro acquisto estivo, Ademola Lookman, è tornato a fare gol. Con la doppietta alla Salernitana, l'ex Leicester ora è a quota 9, in seconda posizione della classifica marcatori.