Juventus, il rispetto che manca: la richiesta a dirigenza, Allegri e giocatori

Alla fine, forse, l’unica cosa che conta è il rispetto, perché neanche il più ingordo dei tifosi bianconeri pretende di vincere sempre, ma anche il più comprensivo fra gli juventini non ammette che, quando la Juventus perde, perda anche la dignità. È un popolo numeroso e composito, quello del pianeta bianconero: ci sono più correnti che nella DC degli Anni 80, ma nella criticità di questi mesi tumultuosi hanno trovato tre punti su cui convergere. E “rispetto” è la parola chiave, perché è quello che la squadra deve ai tifosi, è quello che i tifosi pretendono venga dato al club dai media ed è quello che la società deve riconquistare, difendendosi in tutti i tribunali in cui sarà chiamata a rispondere. Il risultato di Napoli ha riaperto uno squarcio su vecchi problemi, che era stato rammendato con mestiere dalle otto vittorie consecutive, tuttavia poco o nulla risolutive dei problemi che hanno nascosto. Venerdì la Juventus è stata schiacciata da una squadra molto più organizzata e determinata, con un gioco e uno spirito che gli uomini di Allegri non hanno mai mostrato in questa stagione (e in quella passata).