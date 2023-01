Juventus, vi diciamo tutto su Miretti, Fagioli, Ferrero, Scanavino e l'inchiesta

TORINO - La Juventus si fa in quattro. Campo, giustizia ordinaria, giustizia sportiva e nuovo board: tutto in una settimana che si apre oggi. Vediamo quali sono i punti caldi.

Juventus in Coppa Italia per riscattarsi

I bianconeri giovedì debutteranno in Coppa Italia, senza il tecnico Allegri squalificato. Deve arrivare la risposta ai 5 schiaffi di Napoli: l’avversario è il Monza di Palladino, che in campionato aveva vinto a sorpresa. Ci saranno diversi cambi rispetto al Maradona: si scaldano i giovani Kean, Miretti e Fagioli. Si avvicina anche il momento dei grandi ritorni: si allenano in gruppo Vlahovic e Pogba, con il serbo che punta a rientrare con l’Atalanta domenica, almeno nei convocati. E anche per il francese c’è fiducia, per quanto prevalga la prudenza dopo uno stop di 6 mesi.