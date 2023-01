Juventus, Corradi sta con Allegri: “In queste situazioni esprime il meglio di sé”

MILANO - Il grande regista dell’apertura del PLB World, l’hub in cui la tecnologia verrà messa a disposizione dei giovani talenti in ambito gaming, streaming ed entertainment, è Bernardo Corradi. L’ex centravanti, fra le altre di Chievo, Lazio e Parma, da ormai cinque anni si dedica ai ragazzi in ambito federale e dal 2020 è alla guida della nazionale Under 17. Ieri con l’amico Bobo Vieri ha usato una definizione calzante per spiegare il loro nuovo progetto: «Sarà una sorta di oratorio virtuale nel quale dare delle regole ferree».

Corradi su Allegri: “In questa situazione esprime il meglio di sé” Corradi, da allenatore, parlando della Juventus e di quanto vissuto a Napoli venerdì scorso - «la squadra di Spalletti sta meritando tutto ciò che sta facendo e ha in Osimhen un giocatore completo che ha avuto la cresciuta più importante, tecnica e tattica, in Italia» -, ha cercato di mettersi nei panni di Max Allegri: «Provo a leggere la situazione della Juve in maniera diversa rispetto al mio amico Bobo - ha spiegato Corradi -. Nove partite fa la Juve era in grandissima difficoltà di gioco, aveva infortunati e non faceva punti. Poi ha fatto otto vittorie di fila e non si può buttare via tutto, per di più pensando a cosa ha vissuto durante la sosta e sta affrontando tuttora la società. Sono cose non semplici da gestire, ma nonostante ciò, dal mio punto di vista, Allegri in questa situazione esprime il meglio di sé».