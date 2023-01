Kaio Jorge, l'amore per la Juve e il paragone con Dybala: "Mi piace quel ruolo..."

"Ho iniziato a 15 anni tra i professionisti, sono 5 o 6 anni ormai che sono in campo tra i grandi. Mi sento meglio, ho passato mesi complicati. La rottura del ginocchio è stata pesante, crociato compreso. Ci ho messo nove mesi, ho provato a forzare e ormai da qualche giorno sto provando ad allenarmi con il gruppo". Così, a 3 'Na Area, il giovane attaccante della Juventus Kaio Jorge ha parlato del suo prossimo rientro, a quasi un anno dal terribile infortunio accusato al 27' del match di Serie C vinto di misura dalla Next Gen - all'epoca denominata Under 23 - con la Pro Patria il 23 febbraio 2022: "Non c'è paura, è il dolore. Il primo pensiero era poter tornare a giocare. Ed è andata bene".