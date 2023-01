Chiesa: "La Juve deve tornare dove merita. Non sono ancora al top"

"Il 2022 è stato un anno molto brutto per me. Ancora devo tornare veramente in forma. Ho ricominciato a giocare ogni tre giorni e ora devo tornare al meglio". Così Federico Chiesa, ai microfoni di Sport Mediaset, dopo la vittoria della Juventus in Coppa Italia contro il Monza. Il calciatore bianconero, autore della rete decisiva con una magia, ha aggiunto: "Risposta dopo Napoli? A Napoli abbiamo giocato molto male, siamo stati poco aggressivi e stasera devo fare i complimenti al Monza che ha giocato molto bene".