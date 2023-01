Juve, perché il ritorno di Chiesa è così importante (anche per Mancini)

378 giorni. A uno a uno, chissà quante volte li avrà contati Federico Chiesa , aspettando di vivere una serata come quella che l'ha visto decidere la partita con il Monza , grazie a un colpo di classe dei suoi. 378 giorni sono trascorsi fra il primo nonché ultimo gol del 2022 e il primo del 2023, l'anno della rinascita, dopo il grave infortunio dal quale l'attaccante si è ripreso con una forza d'animo e un carattere ammirevoli. E si capisce perché l'exploit del campione d'Europa abbia riacceso l'entusiasmo dei tifosi, sempre in attesa di Pogba , tuttora delusi da Di Maria e Paredes , il cui contributo alla causa almeno sino a questo momento è risultato nettamente inferiore alle attese suscitate dal loro arrivo a Torino. Il ritorno di Chiesa è molto importante per la Juve : la sua classe, la sua bravura, la sua capacità di spezzare gli equilibri di una partita, rendono molto più imprevedibile e molto più incisiva la manovra offensiva della squadra rispetto a quanto non lo sia stata sinora.

Chiesa, buone notizie per Mancini

E le parole pronunciate in calce alla qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia sono state significative: "E’ stato un anno molto brutto per me il 2022. Quest’anno sto pensando ad allenarmi e a tornare in forma. Ora devo giocare, mettere minuti sulle gambe, tornare a giocare ogni tre giorni, cosa in cui sono penalizzato però ci sto provando. A Napoli abbiamo giocato molto male, siamo stati poco aggressivi. Pensiamo a domenica e all’Atalanta per riportare la Juve dove merita di essere”. Il recupero di un campione del calibro di Chiesa conforta anche Roberto Mancini: il 23 marzo, a Napoli contro l'Inghilterra e il 26 marzo a La Valletta, contro Malta, la Nazionale comincerà il suo cammino verso l'Europeo 2024. Con Chiesa in campo, suonerà un'altra musica.