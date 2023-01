Juventus Women, la rabbia dei tifosi per i soldi buttati via

C’è tutta la rabbia dei tifosi più fedeli. Quelli che da ogni parte d’Italia – Roma, Venezia, Piemonte e non solo – avevano già prenotato treni, voli e organizzato macchinate per poter essere vicini alla Juventus Women nella trasferta di domani a Pomigliano. E che, martedì, hanno dovuto fare i conti con il comunicato della società ospitante: “La gara si giocherà a porte chiuse per l’indisponibilità dello stadio Gobbato”. Una doccia fredda che per i due gruppi di tifosi, Dominio Bianconero e Juventus Women Supporter, è in realtà solo la goccia che fa traboccare il vaso, di fronte a un professionismo che, come si legge in un comunicato congiunto, “è fatto di parole, mentre la realtà è ben diversa. All’estero il pubblico cresce, qui diminuisce. Le calciatrici meritano un pubblico, noi meritiamo di seguire la nostra squadra del cuore”.