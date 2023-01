Danilo, lacrime dopo Juve-Atalanta. E quel post sui social che spiega tutto

TORINO - Uno dei protagonisti del pareggio tra Juventus ed Atalanta è stato il brasiliano Danilo. Il capitano bianconero ha realizzato il gol su punizione del 3-3 finale, facendo esultare come mai in carriera Massimiliano Allegri, riscattando il brutto errore che aveva dato vita al gol del 2-2 ospite ad inizio secondo tempo. Dopo il triplice fischio dell'arbitro il brasiliano ha avuto anche un momento emotivo dopo le tante emozioni e tensioni che hanno vissuto lui e i suoi compagni di squadra nella battaglia contro gli uomini di Gasperini: le telecamere lo hanno immortalato con occhi lucidi e tra gli abbracci dei compagni. Su Instagram Danilo ha poi scritto: "Purtroppo ho commesso un errore che ha messo in difficoltà la squadra. Voglio ringraziare i miei compagni che sono stati bravi a non mollare un centimetro e hanno lottato fino alla fine! La Juventus non molla mai! Forza Juventus!"