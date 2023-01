L’intercettazione pro Juventus: "Valutazioni corrette". "Non esiste il dolo!". E questa non conta?

TORINO - Lo abbiamo già visto questo film. Aveva un altro titolo, ma lo stesso difetto: i dialoghi non erano completi. La storia si ripete, si processa la Juventus per delle intercettazioni, ma si ascoltano solo quelle che, magari tagliate e cucite, dimostrano le tesi dell’accusa. Quelle che, in un modo o nell’altro, la contraddicono vengono trascurate. Sì, sembra Calciopoli, ma è il caso plusvalenze, che nella revisione del processo da parte della Corte d’Appello Federale è costato 15 punti di penalizzazione alla Juventus e una valanga di mesi di inibizione ai dirigenti. Sulla base di che cosa? Lo scopriremo con la lettura delle motivazioni che il giudice Mario Luigi Torsello, ma dallo svolgimento del dibattimento di venerdì e dai 42 minuti che il procuratore federale Giuseppe Chinè ha dedicato alla Juventus, sui 44 della sua requisitoria, è chiaro che nella violentissima condanna del club bianconero hanno un ruolo fondamentale le intercettazioni. Dialoghi che, secondo le tesi dell’accusa, accolte e rincarate dalla Corte, hanno una «valenza confessoria straordinaria», perché i dirigenti della Juventus, parlando fra di loro, ammetterebbero di aver alterato i valori dei giocatori venduti e comprati per ottenere un guadagno illecito. Si tratta dei dialoghi che, ormai, da un anno circolano ampiamente sui mass media, che sono stati i protagonisti del processo di venerdì scorso e che provengono dalle quattordicimila pagine dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino. Una poderosa documentazione dalla quale Chinè ha pescato le intercettazioni che gli facevano comodo per dimostrare che i dirigenti juventini, in fondo, si auto-accusavano.