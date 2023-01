"Non vendo la Juventus": John Elkann spazza via le voci nel nome di Gianni Agnelli

L’amministratore delegato e numero uno di Exor John Elkann, in una intervista a Les Echos, ha lasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione che sta vivendo suo cugino Andrea Agnelli: "Andrea rimane azionista della nostra holding Giovanni Agnelli Bv, dove siede nel consiglio di amministrazione. Ha svolto un lavoro molto importante come presidente della Juventus per dieci anni. Ha deciso con il CdA della società di fare un passo indietro per difendersi meglio da una serie di accuse che, ad oggi, non sono state affatto provate. Vuole concludere questo capitolo della sua carriera ed esamina le sue opzioni". In vista del centenario della proprietà della Juventus che la sua famiglia festeggerà quest'anno, Elkann ha dichiarato di non voler vendere la società bianconera che è sempre stata "una delle passioni forti del nonno": “È un legame forte che ha resistito a varie crisi durante la sua esistenza”.