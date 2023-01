Juventus, Milik sfida Jacobs: "Pronto? Io sì"

TORINO - Arkadiusz Milik è pronto a sfidare in velocità nientepopodimeno che Marcell Jacobs. L'attaccante polacco, tra i migliori calciatori della Juventus in questo primo scorcio di stagione, ha infatti postato su Instagram una stories mentre corre durante l'allenamento e taggando il campione olimpico, scherzando attraverso l'utilizzo dell'emoticon della tartaruga e due faccine che ridono, lo chiama in causa: "Pronto? Io sì".