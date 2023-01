Juventus-Monza, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa

TORINO - "A due giorni da Juventus - Monza la squadra continua a lavorare in vista del primo match del girone di ritorno di Serie A. Il gruppo, dopo la doppia seduta della giornata di giovedì, si è ritrovato allo Juventus Training Center al mattino. Menu dell'allenamento: fase di sviluppo della manovra con conclusioni su cross e fase difensiva con marcature, sempre su cross, in area di rigore". Questo, pubblicato per mezzo di una nota sul proprio sito ufficiale, il report dell'allenamento odierno svolto dai calciatori agli ordini di Allegri in vista della sfida con i brianzoli dell'ex Palladino e dei giovani - di proprietà dei bianconeri - Rovella e Ranocchia.