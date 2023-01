Vlahovic, auguri Juve per i 23 anni: i gol bianconeri venuti da Belgrado

TORINO - Dusan Vlahovic compie oggi 23 anni e spera di pote festeggiare al meglio il suo compleanno con la Juventus. Il serbo infatti è pronto al rientro dopo il lungo stop dovuto alla pubalgia e sarà nei convocati di Massimiliano Allegri in vista del match di domenica (ore 15) allo Stadium contro il Monza. L'ex Fiorentina non gioca in bianconero dal 25 ottobre quando la Juve perse a casa del Benfica in Champions League, da quel momento ha saltato 10 partite ufficiali tra campionato e coppe fatta eccezione per i Mondiali dove giocò un totale di 124' in 3 partite con la Serbia. In settimana Vlahovic ha scaldato i motori in settimana nella partitella tra i bianconeri e la loro Next Gen andando a segno e convincendo Allegri, in questa stagione ha giocato 15 partite con 7 gol realizzati.