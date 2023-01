Juventus, Milik infortunato: l'esito degli esami VIDEO

TORINO - Mattinata di controlli medici per centravanti della Juventus Arkadiusz Milik, uscito acciaccato dalla sfida di ieri pomeriggio contro il Monza. Il polacco si è presentato al J Medical per valutare l'entità dell'infortunio muscolare alla coscia sinistra accusato nel finale della sfida contro i brianzoli, costretto a lasciare in dieci i suoi compagni per gli ultimi minuti perché erano terminate le sostituzioni.