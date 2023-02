Juve, Vlahovic giù la maschera: la Coppa Italia tra voci di mercato e ricerca di sé stesso

Lo scaldacollo con cui Dusan Vlahovic si era coperto fino agli occhi nell’allenamento di martedì è perfetto per avvicinarsi a una partita in cui DV9 dovrà buttare giù la maschera. Buttare giù la maschera e mostrare il volto del campione, quello del giocatore su cui la Juventus un anno fa aveva investito 80 milioni per impostare su di lui il dopo Cristiano Ronaldo e il proprio futuro. Non è nelle condizioni ideali per farlo, non può esserlo dopo essere tornato in campo solo domenica contro il Monza a quasi due mesi dall’ultima partita ufficiale, Serbia-Svizzera al Mondiale il 2 dicembre, e a più di tre dall’ultima in bianconero, Benfica-Juventus del 25 ottobre, quando abbandonò il campo fermato da una pubalgia che sembrava aver sconfitto in estate e si è invece ripresentata in autunno. Non è nelle condizioni ideali per farlo, Vlahovic, ma deve lo stesso provare a trascinare una Juventus che si aggrappa a lui e al suo ritorno in campo dall’inizio - non a caso unico elemento di formazione annunciato da Massimiliano Allegri - per trovare qualcosa di positivo in un periodo in cui tutto le va storto, dai 15 punti di penalizzazione all’ultimo stop di Paul Pogba.

L'umore bianconero da risollevare Proprio il Polpo, scendendo in campo per la prima volta dal suo ritorno in bianconero, avrebbe potuto contribuire a riportare un po’ d’entusiasmo. Il nuovo contrattempo è invece un altro colpo all’umore del mondo bianconero, che può guardare solo al suo centravanti che torna titolare per provare a cogliere segni di cambiamento nel vento. Non è nelle condizioni ideali, Vlahovic, ma è anche nelle condizioni non ideali che si vedono i campioni e i trascinatori. I 16 gol e i 4 assist collezionati in 37 presenze in bianconero, tenuto conto dell’età, del salto dalla Fiorentina alla Juventus e delle difficoltà della squadra che ovviamente incidono sul rendimento di un attaccante, non sono certo un bottino da disprezzare. Però la media al di sotto di 0,5 gol a partita non è quella di un bomber d’elite. Cominciare a ritoccarla stasera a dispetto della forma fisica non ottimale, è un passo per confermare di esserlo.