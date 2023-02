Salernitana-Juventus, si scaldano Chiesa e Vlahovic

TORINO - Non ci sarà Pogba a Salerno, quasi certamente, ma Allegri può puntare di nuovo sulla coppia Chiesa-Vlahovic: doveva essere la colonna portante della nuova Juventus, invece gli infortuni hanno rimandato a lungo la strategia bianconera. Fino a giovedì scorso, quando gli ex viola si sono ritrovati insieme dal pirmo minuto nel match di Coppa Italia contro la Lazio: Juve in semifinale con gol di Bremer e primi lampi di un tandem che può davvero cambiare la stagione della formazione di Allegri.