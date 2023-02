Salernitana-Juve, Allegri show: Kean, Vlahovic, Chiesa, l'U23 e le riforme del calcio italiano

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la partita di campionato della Juventus in casa della Salernitana. I bianconeri vengono dalla vittoria casalinga in Coppa Italia contro la Lazio. Ecco le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida sul campo dei campani: "La partita di domani è una partita complicata. Nicola sta facendo un ottimo lavoro, vengono da una vittoria a Lecce. Per noi l'importante è prenderla con l'atteggiamento giusto. Vedendo la classifica è uno scontro diretto, loro 21 punti noi 23". Sui giocatori a disposizione: "Saranno tutti disponibili a parte Bonucci che è influenzato, Pogba in recupero e Paredes che ha un fastidio".