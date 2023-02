Juve, i convocati di Allegri: out Pogba, Paredes, Bonucci e Milik

Con un comunicato ufficiale sui propri canali social, la Juventus ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Salerno. Come anticipato da Allegri in conferenza stampa, il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Pogba, Paredes e Bonucci alle prese con problemi fisici. Continuano ad essere out anche Kaio Jorge e Arek Milik che dovrà stare fermo almeno un mese. Di seguito, la lista completa dei convocati per Salernitana-Juventus, gara valida per la 21esima giornata di Serie A.