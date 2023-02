Santoriello e l’odio Juve, al convegno anche Grassani e Sandulli

La tavola rotonda sulla giustizia sportiva del 2019 in cui il pm dell’inchiesta Prisma dichiarò il suo amore per il Napoli e il suo odio per il club bianconero. C’erano anche l’attuale avvocato del club partenopeo e il giudice di Calciopoli

07 . 02 . 2023 11:35 2 min santorielloSangalliGrassani

