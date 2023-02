Plusvalenze Juve, al Collegio di Garanzia Coni il tifoso Inter Maffezzoli e l'ex ad Napoli Tamajo

Non solo Vincenzo Cesaro. Tra i componenti della prima sezione del Collegio di Garanzia del Coni che deciderà sulle sorti della Juventus spicca anche il nome di Marcello De Luca Tamajo, che tra i tanti incarichi della carriera ha ricoperto anche quello di amministratore delegato e direttore generale del Napoli nel 1995. “Ho un passato da calciatore, ma non di alto livello. Sono diventato amico di Allegri quando ha giocato al Napoli e ci sentiamo ancora - dichiarava in una vecchia intervista a Radio Marte prima di un Napoli-Juve 0-1, sfida decisa da Higuain - Ci vediamo spesso e abbiamo un bel rapporto. Ha delle grandi doti: ha semplicità e un carisma notevole. Prepara la partita con grande tranquillità e trasmette questa sensazione ai giocatori. Naturalmente mi auguro che vinca il Napoli pur essendo molto vicino a Massimiliano".