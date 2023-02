Juventus-Inter, doppia sfida in Coppa Italia: si affronteranno anche le Women

Juve-Inter in Coppa Italia, incroci pericolosi

Nella giornata di ieri, infatti, si sono disputati i quarti di finale di ritorno della Coppa Italia femminile. La Juventus Women ha bissato il tris dell'andata rifilando un altro 3-0 al Chievo Verona. Decisamente più complicato il passaggio turno dell'Inter che, dopo il successo per 2-3 in casa della Sampdoria all'andata, nella sfida di ritorno ha perso per 3-4 (in gol per le blucerchiate, tra l'altro, anche Agnese Bonfantini, in prestito proprio dalla Juve). Dunque match deciso ai calci di rigore, con le nerazzurre che dal dischetto si sono imposte 5-4. Già noto da tempo, invece, l'accoppiamento per le prime squadre: la Juventus una settimana fa ha eliminato la Lazio grazie al gol di Bremer, Inter che invece ha battuto di misura a San Siro l'Atalanta con Darmian.

Date delle partite

Le prime gare in programma sono quelle delle compagini femmili: Juventus Women e Inter si sfideranno nella partita di andata il 4 marzo e in quella di ritorno l'11 marzo. Gli orari, tuttavia, sono ancora da stabilire. Per quanto riguarda le prime squadre invece appuntamenti fissati più in là: andata il 4 aprile all'Allianz Stadium alle ore 21, sfida di ritorno a San Siro in programma invece il prossimo 25 aprile. Una doppia sfida ad alta intensità in Coppa Italia dunque, Juventus e Inter in due mesi si affronteranno 4 volte nella kermesse tricolore.