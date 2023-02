Juventus, Chiesa punta la Fiorentina. In coppia con Vlahovic, promemoria per Commisso

TORINO - L’allenamento del mattino per la Juventus in vista del match in programma domenica sera, ore 18:00, contro la Fiorentina. La truppa di Allegri (ma senza Allegri, sostituito dai suoi collaboratori) ha svolto una prima parte di allenamento atletico, a seguire esercizi di tattica e poi una partitella a campo ridotto.