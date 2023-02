Juventus, Vlahovic ritrovato: pronto a rispondere a fischi e accuse

Un trasferimento, ufficializzato il 28 gennaio 2022, fortemente voluto dall’attaccante serbo e per questo più che mai indigesto a Firenze, non solo sul fronte della tifoseria, ma anche su quello societario. Come leggete nella pagina a fianco, il presidente viola Rocco Commisso durante questi dodici mesi abbondanti non è certo stato tenero con Vlahovic, tra accuse di disonestà e di volere la rovina della Fiorentina e minimizzazioni del suo contributo e dell’impatto della sua perdita. Né di certo erano stati più affettuosi i tifosi viola al ritorno di Vlahovic allo stadio Franchi, il 2 marzo 2022 nell’andata della semifinale di Coppa Italia: diecimila fischietti in tribuna, che si facevano sentire a ogni pallone toccato dal serbo accompagnati da cori e insulti di chi non fischiava. Il tutto preceduto dalla coreografia della curva Fiesole raffigurante l’Inferno di Dante, con uno striscione che riportava un verso del canto XXXII della Divina Commedia, dedicato ai traditori dei parenti... Un trattamento che Vlahovic patì così come la marcatura aggressiva di Igor, non risultando mai pericoloso (ma la Juve vinse comunque 1-0). E mai più titolare a Firenze: a secco anche a Torino nella semifinale di ritorno (2-0 per i bianconeri), entrò solo al 76’ all’ultima giornata di campionato al Franchi, con la Fiorentina in vantaggio 1-0 e poi a segno di nuovo al 91’. Fiorentina-Juventus di questa stagione, alla 3ª giornata, è stata invece l’unica partita saltata prima dell’infortunio da DV9, sempre titolare nelle altre 15 disputate dalla squadra bianconera, ma rimasto in panchina 90 minuti il 3 settembre al Franchi nonostante il risultato di 1-1. Facendo sorgere il dubbio che Allegri lo avesse fatto rifiatare proprio in quell’occasione per evitargli una sfida particolarmente complicata per lui, che già pretende tantissimo da se stesso e poteva essere spinto a strafare dalla voglia di replicare a insulti e fischi.