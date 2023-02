Juve, aspettando il ritorno di Pogba: i social tra meme e rabbia

Da quando è tornato alla Juve i tifosi non aspettano altro, ma per vedere nuovamente Pogba in azione con la maglia bianconera bisogna aspettare ancora. Quanto tempo? Non si sa. "Paul non è convocato, ma non so quando potrà tornare. Forse tra 20 giorni. Io sono il primo che lo aspetta" - queste le parole di mister Allegri durante la conferenza prima della sfida di campionato contro la Fiorentina. La convocazione per la partita contro il Monza aveva fatto sperare i supporter juventini che a oggi non hanno preso benissimo il nuovo stop del centrocampista francese.