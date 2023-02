Juve, Pogba risponde sui social: il post con citazione di Pelé

Il caso di Paul Pogba e delle sue condizioni fisiche tiene ancora in ansia i tifosi della Juventus. Tornato a Torino in estate dal Manchester United, il centrocampista francese è ancora fermo ai box e il suo rientro in campo non è ancora stato definito con certezza. Come ha ammesso anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Pogba non può essere convocato. In questo momento è ai box, non c'è. Mi dispiace ma questa è la realtà, sta lavorando per tornare a disposizione, e non so dirvi quando può tornare è questa cosa mi dispiace di piu. Magari tra venti giorni, non lo so, sono il primo che lo aspetta".