Juve, Del Piero, Chiellini, Platini: uomini simbolo nella nuova società

Torna d’attualità il nome di Alessandro Del Piero accostato alla Juventus. Tra le intercettazioni pubblicate dal Corsera ha catturato l’attenzione un passaggio di una conversazione del 6 settembre 2021 in cui - è trascritto - il presidente Andrea Agnelli e l’azionista di maggioranza John Elkann «discutono su come far riavvicinare Alessandro Del Piero alla società». Cosa che poi, effettivamente, è successa. Un primo mezzo ricongiungimento per la verità c’era già stato nell’agosto del 2019, quando l’ex capitano aveva siglato una partnership commerciale per aprire una Juventus Academy a Los Angeles, laddove si era trasferito. Ma è in tempi recenti che s’è effettivamente consumato il disgelo dopo una rottura che era stata consumata nel peggiore dei modi tra Alex e e l’allora presidente Agnelli. Una data decisiva è il 16 aprile 2022: a distanza di 10 anni dall’ultima volta, Del Piero rimise piede all’interno dell’Allianz Stadium. Nulla a che vedere, ovviamente, con l’alto tasso emozionale del 13 maggio 2012 e con quel giro di campo d’addio, a partita ancora in corso, che rese il match contro l’Atalanta un mero evento di accompagnamento. Anche lo scorso anno, però, i 40 mila presenti allo stadio hanno avuto modo di emozionarsi nel rivedere il capitano in tribuna, intento a mostrare la maglia numero 10 e a godersi i cori personalizzati.