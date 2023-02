Juve, Kostic: "Vlahovic è il migliore in Europa. E può dare ancora di più"

TORINO - A pochi minuti dall'inizio della partita contro la Fiorentina, Filip Kostic ha parlato ai microfoni di DAZN. L'esterno serbo ha parlato del connazionale Vlahovic, reduce da una doppietta e un assist (proprio all'ex Eintracht Francoforte) nel match con la Salernitana: "Dusan è un giocatore molto importante per noi, è il miglior attaccante in Europa. È importante che lui sia tornato. Ha avuto dei problemi negli ultimi mesi e adesso è tornato, sta segnando, ma so che può fare molto di più. Lui adesso è al 100%, ma può arrivare al 120%, io lo so". Una carica in più per Vlahovic, stavolta arrivata direttamente da un compagno di squadra che lo conosce molto bene. Non che mancassero gli stimoli per l'attaccante serbo, a maggior ragione nella sfida contro la sua ex squadra.