La Juve e il TikTok in stile Masterchef: Chiesa, Di Maria e Vlahovic, i nostri magici tre

I tifosi lo invocavano da tempo e per la sfida contro la Fiorentina, Allegri ha deciso di accontentarli: per la prima volta il tecnico bianconero ha scelto di mandare in campo dal primo minuto il tridente Chiesa, Di Maria, Vlahovic. La scelta di Max non ha scatenato solo i supporter juventini sul web: anche i social del club bianconero hanno festeggiato con un video molto divertente. Su Tik Tok la Juve ha postato una clip ispirata a una simpatica scena di Masterchef 12 con protagonisti i giudici che sono stati sostituiti dai tre attaccanti bianconeri. Chiesa ha preso il posto di Barbieri, Di Maria quello di Locatelli e Vlahovic quello di Cannavacciuolo: "I nostri magici 3", si legge nella didascalia del video che in poco tempo ha raccolto numerosi like e commenti.