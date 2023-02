Juve-Fiorentina, Allegri a muso duro al tifoso: "Stai zitto!"

Dall' esultanza dopo il gol annullato alla Fiorentina al confronto con alcuni tifosi : è stata una serata abbastanza movimentata per Max Allegri . Nel post partita, intervistato ai microfoni di Dazn, all'allenatore bianconero è stato chiesto di commentare un episodio tra lui e un tifoso che non è sfuggito alle telecamere . Dal video mostrato in diretta tv, si vede Allegri mentre si reca sotto gli spalti e si rivolge a muso duro verso un tifoso dicendogli: "Stai zitto, cosa c'è, vieni qua".

La spiegazione di Allegri

L'episodio è avvenuto a fine partita e Allegri l'ha commentato così: "Sono arrabbiato perché mi dispiace che vengano fischiati calciatori come Kean, De Sciglio e Paredes perché siamo in un momento complicato e tutti stanno dando il massimo. Vanno bene i fischi quando perdi, come è successo dopo la sconftta di Monza, però fischiare un calciatore solo dal nome non è giusto.” Non è la prima volta che l'allenatore della Juve difende pubblicamente i suoi giocatori e condanna invece l'atteggiamento di alcuni tifosi.