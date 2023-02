Juve, Allegri show: "Abbiamo 44 punti". Le parole su Vlahovic, Rabiot e i fischi

TORINO - Basta un colpo di testa di Rabiot alla Juventus per portarsi a casa la sfida contro la Fiorentina di Italiano. Al triplice fisschio parla Massimiliano Allegri che si gode il secondo successo consecutivo al termine di una partita ricca di colpi di scena: "Abbiamo avuto buone occasioni per fare 2-0, poi nella confusione serve attenzione, bisogna difendere bene, è stato annullato il gol alla Fiorentina, uno anche a noi. Devo dire bravi ai miei ragazzi, stiamo risalendo la classifica, siamo ad un punto dal settimo posto e ora c'è l'Europa League".

Allegri: "Tridente? Alla Juve ho giocato anche senza terzini"

Attacco a tre per Allegri, il tecnico bianconero lo giudica così: "Abbiamo fatto una buona partita davanti, avendo ocassioni, azioni in velocità. Due con Kostic, una di Vlahovic che si è fermato. Abbiamo avuto situazioni favorevoli, la Fiorentina le ha avute su errori nostri. Contro di loro non è mai semplice, abbiamo fatto una buona partita. Il tridente? Al Milan giocavo con 4 davanti, al Cagliari con 4 davanti. Delle Juventus hanno giocato senza terzini, a due davanti solo con Mandzukic e Morata, Manduzkic e Dybala, con il centrocampo a tre e 5 difensori puri. Dipende dagli equilibri della squadra, non è questione di modulo". "Chiesa nel primo tempo era a sinistra e Di Maria a destra e con De Sciglio e Danilo avevamo superioirtà numerica. - prosegue Allegri - Poi li ho inveriti per farli giocare nell'uno contro uno. Chiesa preferisce la sinsitra, ma deve venire a giocare di più in mezzo al campo, si è messo a completa disposizione. Di Maria ha fatto una gara di sacrificio insieme a tutti gli altri".