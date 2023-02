Juve, Rabiot bomber come Vlahovic: la statistica e la frase sul contratto

TORINO - "Già a Salerno avevamo fatto bene e giocato di squadra. Abbiamo sofferto, con lo spirito giusto e ci è bastato un gol". Così, al termine di Juventus-Fiorentina, match deciso da un suo gol, si è espresso ai microfoni di Dazn il centrocampista bianconero Adrien Rabiot: "Abbiamo ritrovato tutti i giocatori, dopo tanti infortuni, poi ci siamo parlati dopo Napoli e siamo usciti insieme. Stiamo lavorando bene, anche in allenamento e si vede. Abbiamo voglia di fare bene, anche in Coppa Italia e in Europa League, possiamo andare lontano".

Rabiot e il futuro alla Juventus "Potevamo fare meglio oggi, soprattutto sulla gestione della palla, c'è da lavorare e lo sappiamo, ma possiamo giocare con Di Maria-Chiesa e Fagioli-Paredes in mezzo: lo spirito è quello giusto. Il futuro? In questo momento mi sento bene, ma non so cosa succederà. L'importante è dare il 100%, poi vedremo cosa succederà, parlerò con la società", conclude Rabiot.