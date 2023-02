Juventus, c'è un Di Maria che esulta e fa esultare: ecco il vero Fideo

TORINO - Di Maria c'è, oggi come non mai da quando veste la maglia della Juventus. El Fideo è tornato ad essere il fantasista devastante che si era visto con la maglia del Psg e dell'Albiceleste e lo sta facendo a suon di assist, l'ultimo ieri sera messo a pennello sulla testa di Rabiot. Sta crescendo sempre di più anche il suo attaccamento alla maglia come si può notare dall'esultanza dopo il gol del vantaggio contro la Fiorentina. Con un Di Maria così nulla è impossibile, a partire dal recupero di posizioni in classifica fino al cammino in Europa League alla ricerca di un trofeo europeo che manca da troppo tempo nella bacheca della Vecchia Signora.