Juve-Nantes e TV8, la decisione di Sky: dove e come vedere la partita in tv

TORINO - Si avvicina per la Juventus il match di Europa League contro il Nantes, valido per l'andata dei playoff della competizione che per i bianconeri, come detto da Allegri, è un obiettivo da conquistare. La doppia sfida contro i francesi può permettere alla Juve in caso di successo, di approdare agli ottavi di finale di Europa League. La buona notizia per i tifosi arriva da Sky che ha deciso di trasmettere il primo dei due incontri, che si giocherà allo Stadium, in chiaro su "TV8" giovedi sera a partire dalle 21:00. Il ritorno, da giocare in Francia, è previsto per giovedi 23 febbraio a partire dalle 18:45.