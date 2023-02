Lapo Elkann e la frase che scuote i social: dalla derisione alla vittoria

TORINO - Seconda vittoria consecutive per la Juventus che batte la Fiorentina 1-0 con brivido finale facendo un ulteriore passo avanti in classifica malgrado il -15 in classifica. I bianconeri di Max Allegri si sono portati a -1 dal 7° posto in classifica occupato quota 30 punti dalla coppia Torino-Udinese riportando entusiasmo nei tifosi, tra questi anche Lapo Elkann che su twitter ha voluto incoraggiare la squadra: "Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci.” Buona settimana".