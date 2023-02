Juve, per Allegri la missione che vale doppio. E la Champions sullo sfondo

TORINO – Una novità assoluta e un'altrettanto assoluta consuetudine. Al debutto in Europa League, Massimiliano Allegri ricorda che in bianconero non ci sono differenze tra gli obiettivi: «Alla Juventus bisogna cercare di vincere tutte le partite. Dobbiamo farlo in campionato per risalire, in Coppa Italia e in Europa Legue per arrivare in fondo».