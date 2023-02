Allegri, conferenza Juve-Nantes: "Europa obiettivo. In A avremmo 46 punti, non 44"

TORINO - La Juventus si appresta ad affrontare il Nantes all' Allianz Stadium nella sfida valevole per l'andata dei playoff di Europa League in programma giovedì 16 febbraio alle 21. I bianconeri sono in cerca di conferme anche in campo europeo, dopo le tre vittorie consecutive arrivate tra Serie A e Coppa Italia senza subire gol. Gli avversari, che faranno a meno di Ganago in seguito alla tragica scomparsa della figlia, vengono da due vittorie consecutive in Ligue 1 .

Allegri: "Tutti a disposizione tranne Pogba e Kaio Jorge"

A Sky Allegri ha dichiarato: "Ho ancora qualche dubbio, bisogna considerare che avremo un incontro ravvicinato in campionato con lo Spezia. E pure sul fatto che si tratta di un doppio confronto e ragionare in quell'ottica lì". Su Bonucci: "È a disposizione, è importante per lui riassaporare il clima. Tutti a disposizione tranne Pogba e Kaio Jorge". "È importante continuare a lavorare come stiamo lavorando, ognuno al servizio dell’altro, per risalire la classifica. Ripeto abbiamo fatto 46 punti, contando i due in più con la Salernitana, quindi 44". Sugli avversari: "Il Nantes è una squadra che ha perso solo con il Marsiglia nelle ultime 10, hanno qualità, 9 clean sheets da fine dicembre, si sono rinforzati a gennaio".

Allegri: "La Champions ci ha lasciato con l'amaro in bocca"

Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico bianconero ha dichiarato: "Inizia un nuovo percorso europeo, per noi diventa un obiettivo importante perchè è una porta d'accesso per la Champions. Vogliamo arrivare in fondo". "Essere usciti dalla Champions ci ha lasciato con l'amaro in bocca e molto arrabbiati. Sappiamo che non è semplice giocare e vincere in Europa, le squadre francesi sono difficili da affrontare perchè sono molto fisiche. Loro hanno giocatori di grande qualità e velocità davanti. Bisogna cercare di mettere le basi per andare in Francia con un buon vantaggio".

Allegri: "Tridente? Bisogna valutare le energie"

Sulla possibilità di rivedere il tridente composto da Chiesa, Vlahovic e Di Maria Allegri ha detto: "Devo valutare chi deve recuperare le energie, c'è bisogno di tutti, dovrò valutare tra la partita di domani chi far giocare domani e chi a Spezia". Sul suo futuro in bianconero: "L'Europa League non incide sulle mie scelte per il futuro. Dobbiamo concentrarci sul presente e fare un passettino alla volta. Questa deve essere la nostra forza in tutte le competizioni. Bisogna continuare a migliorare in alcune cose, come la gestione del pallone che con la Fiorentina non è stata perfetta e va fatta meglio. Bisogna recuperare più punti possibili in campionato". Quando gli viene chiesto se giocare in Europa League è uno stimolo in più, Allegri ha risposto: "L'ho detto ai ragazzi. L'Europa ci aiuta a riempire il calendario, stare settimane intere senza giocare è noioso. Dobbiamo essere bravi a riempire l'Europa League per giocare più partite possibili".