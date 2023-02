Spezia-Juventus, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa

TORINO - "All'indomani dell'1-1 contro il Nantes nella gara d'esordio in Europa League, la Juventus torna in campo per focalizzarsi nuovamente sulla Serie A. I bianconeri sono attesi, domenica 19 febbraio alle ore 18:00, dalla trasferta in casa dello Spezia per dare continuità alle vittorie ottenute in campionato su Salernitana e Fiorentina". Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il club bianconero informa che la squadra ha svolto l'allenamento al Jtc nel day after del pareggio i francesi nell'andata dei play-off di Europa League: "Come ogni giornata post-partita, squadra divisa in due gruppi. Chi è sceso in campo all'Allianz Stadium contro i francesi ha svolto una seduta di scarico, esercitazioni sul possesso palla e partitella per gli altri".