Juve, perché Allegri s'arrabbia se lo chiamano Mister 1-0

La prima volta risaliva al 27 aprile 2019, quando Allegri litigò furiosamente con Adani su Sky. Di nuovo, ieri, 16 febbraio 2023, Sky è stata teatro di uno sfogo dell'allenatore della Juve o, per meglio dire, di un monologo, poiché l'ottimo collega Stefano De Grandis, grande conoscitore di calcio, non ha fatto nemmeno in tempo a completare la sua domanda, peraltro più che mai legittima e posta in termini positivi. Allegri ha sbottato: "Non voglio che la squadra vinca 1-0, non l'ho mai voluto. È un luogo comune, sono cose inesatte. Dal Milan alla Juventus, le mie squadre hanno sempre chiuso prime in difesa e seconde in attacco, hanno sempre segnato 70-80 gol: dai dati non scappi, le chiacchiere le porta via il vento. Se volete vi dico sempre di sì, così vi do ragione, ma non posso sentire che le mie squadre vogliano l'1-0. Voi chiacchierate di niente, io di numeri". I numeri, si sa, schiacciano le parole: in questa stagione, fra campionato e Coppe, i bianconeri hanno vinto 7 partite su 31 segnando un solo gol e non subendone nessuno; in campionato, vantano 14 incontri su 22 con la difesa imbattuta, attualmente la seconda del torneo e contano il quinto attacco del torneo.