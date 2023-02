Zidane, la maglia della Juve e il like di Bonucci. I tifosi: “Torna a Torino”

Zinedine Zidane e l’ormai storica maglia numero 21 della Juventus. Non si tratta di un vecchio scatto, seppur in bianco e nero, ma di una foto pubblicata dallo stesso Zizou sul proprio profilo Instagram. Il tecnico francese, fermo da un anno e mezzo ma desideroso di tornare presto in panchina, è stato presentato come ambasciatore della scuderia di F1 Alpine. E dopo la serata evento che lo ha visto tra i protagonisti, ha condiviso alcuni momenti della serata sui social: in una delle immagini lo si vede in compagnia dell’ad di Renault Luca De Meo, che sfoggia la sua 21 con tanto di autografo. Tra i tanti like ricevuti c’è anche quello del capitano bianconero Leonardo Bonucci, tra i tanti commenti anche quelli di alcuni tifosi della Juventus che si augurano di rivederlo prima o poi a Torino. Ma stavolta da allenatore.