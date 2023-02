Allegri-Juventus, non è questione di muso

L’eterna lotta fra i no-Max e i pro-Max annoia più di un giropalla orizzontale. Il concetto stesso che il calcio possa essere diviso in categorie ideologiche non è solo illusorio, ma proprio sbagliato, come dimostrano i migliori allenatori della storia, nessuno dei quali era o è dogmatico, ma sempre alla ricerca della soluzione giusta e adatta alle circostanze, ai giocatori, al contesto. In questo dibattito, Allegri s’è sempre divertito un mondo, forte di una dialettica livornese, con la quale ieri ha chiarito - una volta per tutte - la teoria del “corto muso”, che si riferisce alle vittorie dei campionati, non delle singole partite. Ma è veramente importante? No. Non per la Juventus, almeno. Il problema non è mai stato e mai sarà se e quanto speculativo sia il gioco di Allegri o il conteggio dei gol di scarto con cui si vincono le partite, anche perché se si vincono le partite il problema non c’è. Il nocciolo della questione non è la bravura di Allegri come allenatore, che solo chi è accecato dalla prevenzione può non riconoscere. Fa bene Max a snocciolare numeri e statistiche e basterebbe il conteggio dei trofei, soprattutto ora che è sempre più chiaro a tutti quanto sia difficile vincere.